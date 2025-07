Giornale di Sicilia: “Arrivano quattro colpi, l’Athletic Palermo prende forma”

L’Athletic Club Palermo comincia a delineare la propria identità in vista del primo storico campionato di Serie D. Come riferisce Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la società del presidente Gaetano Conte ha ufficializzato otto elementi tra conferme e nuovi arrivi, mentre il direttore generale Giorgio Perinetti e il direttore sportivo Giampiero Clemente lavorano sotto traccia per completare l’organico affidato a Emanuele Ferraro, nuovo tecnico dei nerorosa.

Le conferme riguardano due difensori, Mazzotta e Crivello, e due attaccanti: l’argentino classe 1994 Micoli e Matera, classe ’93. Quattro, invece, gli innesti ufficiali: il terzino destro Marco Fastiggi (2006) dalla Primavera del Benevento; un centrale del 2006 dal Perugia; Gabriele Massei (2008) dal Südtirol U17 e, a centrocampo, l’austriaco Gabriel Jakob Zaic (2006), prelevato dalla Triestina. Tutti i giocatori hanno già firmato: come sottolinea ancora Matranga sul Giornale di Sicilia, si attende solo il deposito dei contratti in Lega.

Bonfiglio vicino, in arrivo altri innesti

Il mercato è ancora aperto. L’Athletic è vicino a chiudere con Francesco Bonfiglio, esterno difensivo classe ’97 in arrivo dalla Sarnese. Il club – prosegue il Giornale di Sicilia – è attivo anche su un difensore uruguaiano ex Palermo e su altri profili provenienti da Triestina e Perugia. Circolata nei giorni scorsi la voce di un possibile approdo dell’attaccante Manuel Sarao (Siracusa), ma il ds Clemente ha smentito, precisando che eventuali correttivi saranno valutati durante il ritiro.

Sul fronte societario, accanto a Nino La Gumina, entrano in quota due nuovi soci: Francesco Lo Verso, imprenditore del settore abbigliamento sportivo, e il noto odontoiatra Nicola Mauceri, che rivestirà anche il ruolo di vicepresidente.

Domani la presentazione di Ferraro, raduno a Monreale

Domani, alle 11:30 al Velodromo Paolo Borsellino, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Emanuele Ferraro e del suo staff tecnico. Come riporta ancora Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, nel corso dell’incontro verrà illustrato il piano di preparazione estiva: il raduno è fissato per il 28 luglio a Monreale, mentre il debutto ufficiale avverrà il 24 agosto nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Il campionato prenderà il via invece il 7 settembre.