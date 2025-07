Il Secolo: “Palermo, il Genoa vuole tre milione per Bani. C’è anche la Cremonese”

Un vertice informale, a bordo campo, con Patrick Vieira in tenuta sportiva, Razvan Rat in bermuda, l’amministratore delegato Blazquez in maglietta e solo il direttore sportivo Ottolini in camicia: tra sorrisi e discorsi tecnici, il summit del Genoa è l’istantanea perfetta di un gruppo di lavoro che sta costruendo il futuro con serietà e leggerezza. Il nuovo tecnico Vieira, come riportato da Andrea Schiappapietra su Il Secolo XIX, ha ribadito l’esigenza di migliorare la qualità offensiva: gli arrivi di Gronbaek, Stanciu, Ellertsson e Carboni, insieme alla conferma di Messias, hanno soddisfatto le sue richieste.

Il nodo Bani

La priorità ora è risolvere il caso legato a Mattia Bani, difensore centrale e capitano, per cui il Genoa ha messo sul piatto un rinnovo fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Tuttavia, come riporta Schiappapietra su Il Secolo XIX, sul giocatore si sono fiondate Palermo e Cremonese, entrambe determinate a strapparlo al Grifone. Il Palermo, in particolare, avrebbe avanzato un’offerta triennale con cifre importanti, consapevole che per il classe ’93 potrebbe trattarsi dell’ultimo contratto della carriera.

Il Genoa, però, non ha intenzione di svendere: la valutazione è chiara, 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Solo se Bani dovesse espressamente chiedere la cessione, il club aprirebbe alla partenza. Altrimenti, sarà lui – insieme a Vasquez – a guidare la retroguardia e a far crescere i nuovi prospetti Otoa e Marcandalli.

Vieira promuove Otoa

Proprio l’ex tecnico del Crystal Palace, sempre secondo quanto riportato su Il Secolo XIX, ha elogiato pubblicamente Otoa, definendolo così: «Ha grandi qualità, è cresciuto molto in questi mesi. È veloce e ha gran fisico, mi piace».

Idzes e gli altri nomi

In caso di addio di Bani, il Genoa avrebbe già individuato alcuni possibili sostituti. Uno dei profili seguiti è Denso Kasius Idzes, in forza al Venezia, valutato però tra i 6 e i 7 milioni. Più complicate le piste che portano a Ostigard (in uscita dal Rennes) e a Facundo Gonzalez, quest’ultimo ritenuto poco adatto dal club. Restano infine un paio di nomi ancora top secret, mentre il mercato continua a tenere in bilico le sorti di uno dei leader dello spogliatoio rossoblù.