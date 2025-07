Tuttosport: “Grandi manovre Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il mercato dei registi entra nel vivo, tra ritorni di fiamma, svincolati di lusso e incastri complessi tra Serie B e Serie C. Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, lo Spezia sogna il ritorno a casa di Giulio Maggiore, 27 anni, prodotto del vivaio e simbolo del club ligure fino alla partenza nel 2022. Dopo un buon prestito al Bari, il centrocampista è rientrato alla Salernitana, con cui ha ancora un anno di contratto, ma difficilmente scenderà in Serie C: il ritorno in maglia bianca è più vicino che mai.

Castagnetti idea per il Cesena, Calò nel mirino di Mantova e Pescara

Il Cesena, nel frattempo, guarda con interesse a Michele Castagnetti, 35 anni, veterano della Cremonese con cui ha conquistato la Serie A. Il regista è legato ai grigiorossi fino al 2026 e l’operazione si preannuncia complicata, come sottolineato da Tuttosport. Più fluida la situazione attorno a Giacomo Calò, 28 anni, protagonista con 36 presenze, 2 gol e 5 assist nella passata stagione in Romagna. Il Mantova e il Pescara seguono da vicino il centrocampista, ma le trattative sono ancora in fase embrionale.

Yepes atteso a Frosinone, La Gumina obiettivo del Pescara

Colpo in dirittura d’arrivo per il Frosinone, che secondo Tuttosport è pronto ad accogliere lo spagnolo Gerard Yepes, 22 anni, svincolatosi dalla Sampdoria per motivi economici, non tecnici. L’annuncio del suo arrivo in Ciociaria appare imminente.

In casa Pescara, l’obiettivo resta l’attaccante Antonino La Gumina, 28 anni, di proprietà della Samp. Il club abruzzese spinge per chiudere.

Palermo tra porta e scambi: occhi su Klinsmann

Situazione in evoluzione anche in casa Palermo. Se Gomis non dovesse garantire certezze, il club rosanero potrebbe puntare su Jonathan Klinsmann, portiere classe ’97 in forza al Cesena. I romagnoli, secondo Scaduto, gradirebbero in cambio il difensore Patryk Peda, 23 anni, ma difficilmente il Palermo si priverà del centrale polacco. Più probabile che venga inserito Valerio Verre, 31 anni, trequartista in uscita.

Infine, il Cesena guarda anche all’esterno sinistro Riccardo Ciervo, 23 anni, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Cosenza: 76 presenze, 3 gol e 7 assist in Serie B il suo bilancio. Anche su questo fronte, i romagnoli restano vigili.