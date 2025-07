Gazzetta dello Sport: “L’Empoli insiste per Vasic. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle operazioni in uscita e le possibili manovre in entrata. Il club irpino pronto ad accogliere Insigne, ma prima deve liberare spazio. Vasic, invece, verso Empoli.

Secondo quanto riportato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il weekend appena trascorso ha rappresentato un momento cruciale di riflessione e primi test per diverse squadre di Serie B e C, ma sarà questa settimana a scatenare le mosse decisive sul mercato. In casa Avellino, le cessioni sono fondamentali per sbloccare nuovi ingressi: Tribuzzi è destinato al Vicenza, Gori al Brescia, mentre Pezzella e Toscano andranno con ogni probabilità alla Casertana. Infine, Rocca è in dirittura d’arrivo con l’Arezzo.

Solo una volta completate queste operazioni, il club irpino potrà chiudere l’accordo con il Palermo per l’arrivo di Roberto Insigne, nome che continua a essere in cima alla lista degli obiettivi di mercato.

Sempre dalla squadra rosanero potrebbe partire Vasic, centrocampista che, come scrive ancora la Gazzetta dello Sport, è finito nel mirino dell’Empoli. I toscani, al momento, attendono anche l’ok del Napoli per definire l’arrivo di Obaretin, anche se il Bari sta tentando un contro-sorpasso per riportare il difensore in Puglia.

Spunta un’ipotesi suggestiva anche per il Pescara, che ha sondato la possibilità di un clamoroso ritorno: Gianluca Lapadula, attualmente allo Spezia. L’operazione, però, è complicata a causa dell’alto ingaggio dell’attaccante peruviano, che potrebbe quindi prendere in considerazione anche offerte dall’estero.

Nel frattempo, il Cesena si concentra sull’attacco: secondo la Gazzetta, è vicino alla chiusura con Olivieri della Triestina, mentre dallo stesso club è in uscita il promettente Correia, seguito con attenzione dal Monza, attualmente in vantaggio sulla concorrenza.

Infine, tra oggi e domani è attesa una decisione per il passaggio di Cittadini allo Spezia: se l’operazione dovesse arenarsi, il club ligure virerebbe con decisione su Cistana.