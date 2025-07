Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi cambia il mercato dei giovani. Le ultime”

Una nuova settimana di manovre attende il Palermo sul fronte mercato, tra trattative in dirittura d’arrivo e scenari ancora in evoluzione. Come riferisce Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si avvicina la chiusura dell’operazione che porterà Antonio Palumbo in rosanero. Il trequartista, ormai ex Modena, è atteso per le visite mediche al J-Medical: subito dopo, si unirà ai nuovi compagni, mentre Francesco Di Mariano compirà il percorso inverso, trasferendosi ai «canarini».

Un’altra trattativa aperta riguarda Mattia Bani, ma come evidenzia ancora Arena sul Giornale di Sicilia, l’affare si presenta in salita. Il difensore ha già espresso la propria volontà di trasferirsi in Sicilia, ma il Genoa insiste per il rinnovo e continua a chiedere oltre 2 milioni di euro, cifra considerata elevata dal club rosanero. In caso di mancato accordo, il Palermo virerebbe su un’alternativa a parametro zero: Andrea Cistana, svincolato e in cima alla lista dei possibili sostituti.

Corona resta, Gomis in bilico. Desplanches verso l’addio

Resta invece Corona, nonostante l’interesse di Reggiana e Cesena. Dopo il test amichevole di ieri, Inzaghi ha fatto intendere che l’attaccante classe 2004 rimarrà a disposizione. Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, la scelta è maturata anche a seguito dei colloqui intercorsi tra il tecnico e alcuni giovani del gruppo, tra cui Peda e Vasic.

Confermata anche la permanenza di Gomis, ma resta da chiarire se il portiere senegalese ricoprirà il ruolo di titolare o vice. Una decisione, questa, che influenzerà direttamente le prossime mosse di mercato tra i pali. Di certo, il Palermo dovrà acquistare un nuovo portiere: Desplanches è destinato alla cessione, ma partirà solo dopo l’arrivo del suo sostituto.

Insigne verso l’Avellino: intesa vicina

Tra le uscite certe, infine, c’è quella di Roberto Insigne, escluso dal ritiro estivo. Come anticipato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la trattativa con l’Avellino è ormai prossima alla chiusura. L’accordo prevede che l’ingaggio del calciatore venga suddiviso a metà tra i due club, rendendo l’intesa sostenibile per entrambe le parti.

Il Palermo continua a muoversi tra entrate e uscite, con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi una rosa completa e competitiva entro l’inizio della nuova stagione.