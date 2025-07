Corriere dello Sport: “Tutte le trattative del giorno in Serie A”

L’accordo tra Galatasaray e Napoli per la cessione di Victor Osimhen spiana la strada ad Álvaro Morata. Come riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, l’attaccante spagnolo, 32 anni, è pronto a salutare l’Atlético Madrid per accasarsi al Como, dove lo attende un contratto già definito e l’entusiasmo di una nuova avventura. Il colloquio recente con Cesc Fabregas ha contribuito a rafforzare la sua decisione.

Intanto, la dirigenza lariana continua a lavorare sul fronte giovani: dopo l’arrivo di Nico Paz, è ora il turno di Jacobo Ramon, 20enne del Real Madrid che potrebbe sbarcare a titolo temporaneo.

Sempre secondo quanto scritto da Trotta sul Corriere dello Sport, il Liverpool ha escluso Federico Chiesa dalla tournée asiatica: un segnale chiaro che l’ex Juventus è ormai fuori dai piani di Arne Slot. I suoi agenti sono già al lavoro per riportarlo in Italia, dove alcune società di Serie A hanno mostrato interesse.

Il Parma sogna Giovanni Reyna. Come riporta il Corriere dello Sport, i ducali si avvicinano al talentuoso statunitense del Borussia Dortmund, con cui esiste già un’intesa di massima. Reyna, 22 anni, ha espresso entusiasmo per il progetto emiliano e potrebbe diventare presto un nuovo rinforzo per Pecchia. In difesa, resta aperta la pista per il ritorno di Alessandro Vogliacco: il Genoa è pronto a trattare, ma il Parma punta a ottenere uno sconto.

Il Torino, dopo aver lavorato per Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio, stringe ora per Andrea Colpani. Il fantasista del Monza è la priorità granata, ma la distanza tra domanda (11 milioni) e offerta (8) resta da colmare. In alternativa, resta viva la pista che porta all’attaccante del Venezia.

Sul fronte portieri, Davide Vagnati ha individuato in Franco Israel il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Milinkovic-Savic. L’uruguaiano, 25 anni, valutato circa 5 milioni, è reduce da un’esperienza con lo Sporting anche in Champions League. Se la trattativa dovesse complicarsi, resta aperta l’opzione Wladimiro Falcone, in uscita dal Lecce.

In uscita, il Cagliari ha salutato Simone Scuffet, che ha già raggiunto il ritiro del Pisa, mentre Pierluigi Gollini è stato ufficializzato come nuovo portiere della Cremonese di Davide Nicola.