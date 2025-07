Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

l mercato di Serie B si infiamma: come riportano Paolo Renzetti, Beniamino Pescatore e Carlo Talarico sulle pagine del Corriere dello Sport, la Juve Stabia è tornata a bussare alle porte del Lecce per Rares Burnete, attaccante classe 2003 in cerca di continuità. Intanto, è tutto definito con l’Inter per l’arrivo in prestito secco dell’esterno offensivo Giacomo De Pieri (classe 2005), che in settimana sarà a disposizione dei campani. In attesa del via libera anche dalla Roma per Filippo Reale e Mattia Mannini, entrambi 2005, rispettivamente difensore centrale ed esterno.

Sempre secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, si avvicina il ritorno in Irpinia di Roberto Insigne. Il Palermo è pronto a liberarlo contribuendo al pagamento di circa la metà del suo ingaggio. Il club biancoverde, che dialoga con il Napoli per il prestito dell’esterno Matteo Marchisano (classe 2004, ex Cavese), sta costruendo un organico sempre più competitivo.

A Catanzaro, mister Aquilani osserva da vicino i nuovi arrivi: sono già sette i volti nuovi (tra cui Nuamah e Rispoli), a cui si aggiunge il terzino Gianluca Di Chiara, di ritorno in giallorosso. L’attenzione resta alta anche su Tommaso Corazza, mentre Giovanni Volpe è seguito con interesse dalla Salernitana.

Come riportato ancora da Renzetti, Pescatore e Talarico su Corriere dello Sport, il Pescara sta valutando diverse opzioni offensive: Antonino La Gumina è in pole rispetto a Massimo Coda per motivi economici, mentre prosegue il dialogo con il Napoli per il prestito di Lorenzo Sgarbi. Tra i pali piace sempre Sebastiano Desplanches del Palermo, mentre in difesa si segue Livano Comenencia (Juventus) e si valuta un ritorno di Brando Moruzzi. In attacco, resta viva l’idea Riccardo Ciervo dal Sassuolo.

Infine, fari puntati su Giacomo Corona, centravanti classe 2004 del Palermo: la Reggiana è in pressing per assicurarselo. Sul fronte Cesena, Cristian Shpendi è seguito da Torino, Fiorentina, Cremonese, Pisa e Venezia. Tommaso Berti ha rifiutato l’Inter U23 ma resta nel mirino di Sassuolo, Parma e Spezia. Jonathan Klinsmann, portiere, interessa a Palermo, Empoli e a un club francese.