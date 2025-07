Corriere dello Sport: “Il Palermo funziona. Inzaghi soddisfatto”

Il Palermo di Filippo Inzaghi batte 5-1 il Paradiso – formazione della terza serie svizzera – nella seconda amichevole estiva disputata allo stadio “E. Brunod” di Châtillon. Un test più probante rispetto al primo contro la Rappresentativa Valle d’Aosta, e occasione utile per testare nuovi assetti tattici. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero ha infatti abbandonato il consueto 3-4-2-1 per proporre un 3-5-2 più equilibrato, con Blin in regia supportato da Segre e Vasic.

Il primo tempo si apre con la rete di Ceccaroni al 6’, su assist di Vasic. L’italo-serbo, pur in uscita, si è messo in evidenza con una prestazione dinamica tra centrocampo e trequarti. Il raddoppio arriva al 41’ grazie a Le Douaron, lesto a finalizzare sotto la traversa dopo una sponda di Peda. Tra gli altri spunti da segnalare, una bella combinazione corale conclusa da Pierozzi e una rovesciata di Segre neutralizzata dal portiere avversario.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, nella ripresa Inzaghi cambia quasi tutta la formazione. Dopo il momentaneo 2-1 del Paradiso con Rasic (colpo di testa al 14’), i rosanero allungano nuovamente: prima Di Francesco (17’) ribadisce in rete una respinta su tiro di Corona, poi lo stesso Corona firma il poker con un preciso colpo di testa su cross dello stesso Di Francesco. Chiude il conto Brunori nel recupero, siglando il definitivo 5-1.

A margine del match, l’allenatore si è detto soddisfatto dei progressi della squadra: «È stata una partita tosta, ma ho visto grandi miglioramenti – ha dichiarato Inzaghi –. Non abbiamo ancora ritmo, ma c’è tanta volontà. Sono molto soddisfatto».