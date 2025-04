Palermo-Sassuolo, Dionisi: «Pohjanpalo gran finalizzatore, ma è giusto fare i complimenti a tutta la squadra»

Al termine della vittoria per 5-3 contro il Sassuolo, l’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, ha parlato in zona mista, commentando così la prestazione dei suoi ragazzi:

«Abbiamo giocato contro una squadra fuori categoria e abbiamo dimostrato di potercela giocare e poi anche di poterla vincere. I ragazzi stanno lavorando tanto, dietro ci sono mesi di impegno e valori, così come per il Sassuolo. Mi congratulo con la squadra perché non si è fatta condizionare da certe situazioni, ma adesso bisogna restare lucidi: mancano sei partite all’obiettivo. Oggi è stata una bella risposta e ciò che volevamo per sentirci più consapevoli».

Parlando del protagonista di giornata, Dionisi ha aggiunto:

«Pohjanpalo è un grande finalizzatore e oggi l’ha dimostrato, ma non bisogna dimenticare che non esiste un giocatore senza la squadra. È normale parlare del singolo dopo una tripletta, ma va riconosciuto anche il lavoro dell’intero gruppo, altrimenti si sminuisce tutto ciò che è stato costruito. La squadra non ha mai mollato, anche se in certe situazioni potevamo fare meglio. Abbiamo concesso qualcosa più per demeriti nostri. Serve equilibrio e capacità di stare dentro la partita. I ragazzi meritano solo complimenti. Adesso bisogna pensare partita dopo partita».

Sui playoff e sui segnali lanciati alle rivali:

«I segnali dobbiamo mandarli a noi stessi. Dobbiamo convincerci che possiamo giocare un secondo tempo come il primo, anche con la stanchezza. Oggi era una gara difficile: c’era in campo un certo Berardi, che ha segnato numerosi gol in Serie A e tornerà a farli. Non deve succedere che, sentendosi vicini al traguardo, si abbassi il ritmo. Serve equilibrio. Questa è una vittoria fondamentale che ci dà la spinta per preparare una settimana corta in vista di una gara difficile come quella contro il Bari. A questo punto della stagione sono tutte partite decisive: dovremo essere bravi sia a prepararla sia a viverla durante i 90 minuti».

Infine, Dionisi ha fatto il punto sulle condizioni di Ceccaroni:

«Ha avuto un problemino al flessore e la sua assenza ci mette in difficoltà perché dietro abbiamo pochi effettivi. Ad esempio, il Sassuolo ha sei difensori centrali e noi tre. Ci dovremo inventare qualcosa visto che giochiamo a tre dietro».