Palermo, applausi per Dionisi e Pohjanpalo all’uscita dal Renzo Barbera (VIDEO)

Dopo la straordinaria vittoria contro il Sassuolo, che ha rilanciato il Palermo nella corsa playoff, l’entusiasmo non si è fermato con il triplice fischio.

All’uscita dallo stadio Renzo Barbera, sia Alessio Dionisi che Joel Pohjanpalo sono stati accolti dall’affetto dei tifosi rosanero.

Il tecnico Dionisi, lasciando l’impianto a bordo della propria auto, è stato salutato dagli applausi dei sostenitori presenti all’esterno dell’antistadio. Un gesto spontaneo di riconoscenza per la grande prova offerta dalla squadra, che ha superato la capolista Sassuolo con una prestazione di qualità e carattere.

Pochi minuti dopo è toccato a Joel Pohjanpalo, protagonista assoluto del match con una tripletta.

Tanti tifosi si erano radunati in attesa di poterlo salutare, ma l’attaccante finlandese, visibilmente emozionato, si è fermato solo per pochi istanti, chiedendo scusa e spiegando che doveva raggiungere la sua famiglia per celebrare il primo compleanno della figlia.

Un finale di giornata che ha raccontato ancora una volta il forte legame tra squadra e tifoseria, in una cornice di entusiasmo e calore che al Renzo Barbera si fa sempre più intenso.

