Tuttosport: “Palermo-Sampdoria, le probabili formazioni”
Il Palermo si affida alla continuità per la sfida serale contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Inzaghi non intende stravolgere l’assetto che ha prodotto risultati nelle ultime uscite e conferma il 3-4-2-1 come base di partenza.
Davanti a Joronen, la linea difensiva sarà composta da Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sulle corsie. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, mentre sulla trequarti agiranno Palumbo e Le Douaron a supporto di Pohjanpalo. Una scelta che, come sottolinea Tuttosport, certifica la fiducia dell’allenatore in un undici ormai collaudato.
Rosanero al completo: nessuno squalificato o indisponibile, con Gyasi, Brunori e Corona pronti a subentrare dalla panchina. L’unico diffidato è Bani, dettaglio evidenziato anche da Tuttosport nel quadro delle ultime dal ritiro.
Sul fronte Sampdoria, Gregucci – con Foti squalificato – dovrebbe rispondere con il 3-5-2. Davanti a Ghidotti, difesa formata da Hadzikadunic, Abildgaard e Venuti. A centrocampo Ioannou, Henderson, Conti e Depaoli, con Benedetti pronto a inserirsi. In avanti il tandem Coda-Pafundi, con Cherubini inizialmente fuori. Una Samp rimaneggiata, come riporta Tuttosport, anche per le assenze di Bellemo, Cuni e Malagrida.
Calcio d’inizio fissato alle 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Arbitrerà Pezzuto di Lecce, assistito da Mokhtar e Cavallina, quarto ufficiale Di Mario. VAR Volpi, AVAR Di Vuolo. Diretta su Dazn, Prime Video (in chiaro) e OneFootball, come ricorda ancora Tuttosport nella presentazione del match.
Probabili formazioni
Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo.
Allenatore: Inzaghi.
Sampdoria (3-5-2)
Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Venuti; Ioannou, Henderson, Conti, Depaoli, Benedetti; Pafundi, Coda.
Allenatore: Gregucci.