Repubblica: “I rosa cercano il tris con la Samp. Inzaghi non cambia formazione”

Il Palermo affronta la Sampdoria con la consapevolezza di essere in un momento favorevole, ma anche con la necessità di non fermarsi proprio ora. Alla vigilia della sfida del “Barbera”, a parlare è il vice Maurizio D’Angelo, visto che Inzaghi è ancora alle prese con problemi di voce. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’obiettivo dei rosanero è dare continuità al buon momento e consolidare la rincorsa alla promozione.

«La squadra è consapevole dei propri mezzi, sa che dovrà affrontare un avversario importante e che servirà una prestazione di livello», ha spiegato D’Angelo, parole riportate da la Repubblica Palermo nell’analisi firmata da Alessandro Geraci. Il Palermo arriva alla sedicesima giornata di Serie B dopo il netto 3-1 di Empoli, risultato che ha portato i rosa a quota 26 punti e al quinto posto in classifica.

Vietato però abbassare la guardia. «Conosciamo bene la Serie B, che è difficile. Bisogna avere continuità», ha ribadito D’Angelo, come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo. «Abbiamo intrapreso una strada e i ragazzi sanno bene cosa serve: dopo grandi prestazioni molte volte arrivano anche i risultati».

Quella del Castellani è stata la seconda vittoria consecutiva per la squadra di Inzaghi, che ora va a caccia del tris. Ma l’equilibrio del Palermo resta delicato: alle prove di forza, spesso, si sono alternati passi falsi inattesi. Per questo, come sottolinea la Repubblica Palermo, solo una serie di vittorie può trasformare l’entusiasmo della piazza in un vero salto di qualità.

Il fattore campo può fare la differenza. Il “Barbera” continua a essere una bolgia, con una media di quasi 30 mila spettatori a partita. Questa sera non ci sarà la tifoseria doriana, visto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria. «Dobbiamo metterci alla pari con la tifoseria, arrivare al loro livello dando il meglio di noi stessi», ha aggiunto D’Angelo, ancora secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo.

Di fronte ci sarà una Sampdoria in difficoltà, attualmente diciannovesima con 13 punti dopo quindici giornate, ma reduce dal successo in rimonta per 3-2 sulla Carrarese, con doppietta di Coda e gol dell’ex rosanero Henderson. Un segnale di vita che rende la gara insidiosa. «Arriverà una Sampdoria che ha trovato intensità e ha giocatori che possono risolvere le partite con la qualità. Si prospetta un incontro molto complesso», ha avvertito D’Angelo, come riporta ancora la Repubblica Palermo.

Sul piano tattico, Inzaghi dovrebbe evitare esperimenti, confermando il 3-4-2-1 delle ultime uscite. Joronen in porta, difesa con Bereszynski, Bani e Ceccaroni; sugli esterni Pierozzi e Augello, in mezzo Segre e Ranocchia. Sulla trequarti Palumbo e Le Douaron alle spalle di Pohjanpalo, sempre più riferimento offensivo. «Abbiamo recuperato tutti i calciatori, anche Gyasi e Giovane. Il valore del finlandese non lo scopriamo oggi: ci dà un enorme vantaggio», ha concluso D’Angelo, nell’analisi firmata da Alessandro Geraci per la Repubblica Palermo.

Stasera il “Barbera” sarà pieno e consapevole: solo con la spinta del pubblico e una lunga serie di successi il Palermo potrà continuare ad alimentare il sogno Serie A.