Tuttosport: “Samp spavalda per il colpaccio”

Una sfida tra nobili decadute, diventata ormai una costante degli ultimi anni in Serie B. Palermo-Sampdoria è un incrocio che pesa per storia, ambizioni e classifica. Come scrive Marco Bisacchi su Tuttosport, al “Barbera” va in scena un confronto che va oltre i numeri e tocca anche la dimensione psicologica.

«Il Palermo ha l’ambizione di poter vincere il campionato. Sarà un banco di prova non solo tecnico ma anche psicologico. Ma con tutto il rispetto, noi abbiamo una storia anche migliore della loro. Senza demagogia, la Sampdoria è la Sampdoria», ha dichiarato Angelo Gregucci, che questa sera sarà il principale riferimento in panchina a causa della squalifica di Foti. Parole riportate da Tuttosport, nell’analisi firmata da Marco Bisacchi.

Il tecnico blucerchiato insiste sull’importanza del gruppo. «Ho sempre parlato di professionalità nel lavoro. Parlo di tutti i componenti dello staff», ha aggiunto Gregucci, prima di affrontare il tema dei pronostici. «Non esistono partite già pronosticate. Rispettiamo l’avversario con la consapevolezza di dover vendere cara la pelle», come evidenziato ancora da Marco Bisacchi su Tuttosport.

Sul piano delle scelte, la principale novità riguarda Abildgaard, vicino al rientro in difesa. «È convocabile, lo valutiamo con attenzione», ha spiegato Gregucci. Possibile esclusione iniziale per Ferrari e Vulikić, poco convincenti contro la Carrarese, mentre anche Cherubini potrebbe partire dalla panchina. In mezzo al campo verso la conferma Conti, con una possibile chance per Benedetti, come riporta Tuttosport nell’aggiornamento firmato da Marco Bisacchi.

I riflettori restano però puntati sul duello tra bomber. «Massimo non è solo immortale nei gol ma nello spirito, nell’esempio quotidiano ai compagni. Dall’altra parte c’è un cannoniere importante, fa gol ovunque va. Il Palermo non è solo lui, ma questa è anche la partita tra i due migliori attaccanti della B», ha spiegato Gregucci, riferendosi a Coda e Pohjanpalo, secondo quanto riportato ancora da Marco Bisacchi su Tuttosport.

Capitolo Pafundi. «Simone è molto attenzionato, il lavoro su di lui è certosino. La crescita passa da queste partite, lo step è mettere le sue qualità al servizio della squadra», ha aggiunto il tecnico blucerchiato.

In casa Sampdoria si respira un filo di serenità in più, ma la classifica resta complicata. «Siamo sempre all’inferno. Ti devi guadagnare l’aria, il profumo della vittoria attraverso la prestazione collettiva. Il calcio è sempre domani, quello che fai lo devi archiviare», ha concluso Gregucci, come riportato da Tuttosport.

Infine, il tema trasferta. I tifosi blucerchiati non saranno presenti al Barbera dopo il divieto imposto ai residenti in Liguria. La società ha espresso “disappunto” soprattutto per le tempistiche della decisione del Casms: «Lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla gara equivale di fatto a impedirne la partecipazione», si legge nella nota del club.