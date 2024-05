LIVE Palermo-Sampdoria 2-0: ancora Diakité, doppietta del francese

Il Palermo scende in campo contro la Sampdoria nel primo turno playoff di Serie B, in un Renzo Barbera quasi sold out. Una sfida con il sapore di Serie A e che mette in palio il pass per la semifinale dei playoff. La vincente sfiderà il Venezia in un confronto andata e ritorno. Oggi, invece, si gioca in gara secca e la squadra di Mignani potrà contare su due risultati su tre al termine, eventualmente, dei supplementari, visto il miglior piazzamento in classifica durante la regular season. Rosanero con il tridente composto da Insigne, Brunori e Soleri. Pirlo risponde con Esposito, De Luca e Borini.

Il live del match

PRIMO TEMPO

Inizia il match tra Palermo e Sampdoria al Renzo Barbera. Primo squillo rosanero al 1′ con Soleri che si coordina in area di rigore in mezza rovesciata e sfiora il palo destro di Stankovic. Al 2′ retropassaggio rischioso della Sampdoria, con la palla che sfiora la linea di porta e mette un brivido a Stankovic. Al 9′ clamorosa chance per Insigne che viene servito perfettamente da Soleri in area di rigore, il suo piazzato col mancino non è preciso e non centra la porta. Errore incredibile dell’ex Frosinone. Al 13′ Lund va sul fondo e mette in mezzo una palla forte rasoterra, movimento di Soleri sul primo palo e anticipo di Ghilardi che risulta decisivo. Al 17′ Ceccaroni si accascia a terra dopo un contrasto con Esposito, possibile problema muscolare per il difensore centrale rosanero che prova a restare in campo. Al 20′ arriva il cambio per il Palermo: non ce la fa Ceccaroni, al suo posto entra Marconi. Al 27′ altra occasione per Insigne che sfrutta il recupero palla alto di Segre e prova il piazzato col sinistro ma anche questa volta non trova la porta, se pur da posizione più complessa. Al 35′ Soleri sfiora il vantaggio: colpo di testa schiacciato sul cross di Brunori, prodezza di Stankovic che salva la Samp. Al 43′ GOOOOL PALERMO!!!! 1-0 Diakité sfrutta la spiazzata di Segre sul cross di Brunori e col destro buca Stankovic. Secondo centro consecutivo dopo quello col Sudtirol e vantaggio rosanero. Si chiude il primo tempo, 1-0 il parziale in favore del Palermo grazie al gol di Diakité. Si va al riposo.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, nessun cambio per entrambe le squadre. Al 48′ GOOOL PALERMO!!!! 2-0 Diakité, ancora lui. Il francese sbuca all’improvviso in area di rigore sul cross di Lund e col piatto destro al volo fulmina la Samp. Raddoppio rosanero e doppietta per il difensore rosanero.

TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI:

PALERMO (3-4-3): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori, Soleri. All. Mignani.

SAMPDORIA (3-4-3): Stankovic; Gonzalez, Piccini, Ghilardi; Giordano, Ricci, Yepes, Depaoli; Esposito, De Luca, Borini. All. Pirlo.

Squadra arbitrale – Arbitro: Colombo (Como) ; AA1: Lo Cicero (Brescia) ; AA2: Mondin (Treviso) ; Quarto ufficiale: Collu (Cagliari) ; VAR: Mariani (Aprilia); AVAR: Meraviglia (Pistoia)

MARCATORI:

NOTE:

Ammonizioni: Depaoli