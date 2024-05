Diakité stende la Sampdoria: il Palermo vince 2-0 al Barbera e approda in semifinale playoff

Il Barbera aspettava una serata così da troppo tempo. Da 3 mesi esatti il Palermo non vinceva in casa (17 febbraio col Como) ma questa volta l’attesa è valsa la gioia. L’uomo copertina è Salim Diakité che con una doppietta trascina la squadra di Mignani e affonda la Sampdoria. Nella gara secca playoff i rosanero vincono e convincono, mantenendo la porta inviolata e dando un segnale di forza e carattere che raramente si era visto in stagione. Il Palermo parte forte e sfiora il vantaggio dopo 2 minuti con l’acrobazia di Soleri. L’approccio è quello giusto e col passare dei minuti la squadra di Mignani mette sotto quella di Pirlo e si divora un gol quasi fatto con Insigne. Nel finale di primo tempo ha stappare la partita è l’uomo che non ti aspetti, Salim Diakité, che si ripete dopo il gol al Sudtirol nella settimana scorsa.

Il francese porta i rosanero al riposo in vantaggio e dopo due minuti dal rientro in campo fulmina la Samp con un altro gol, quasi da vero attaccante d’aria di rigore. I rosanero rischiano poco e sforano anche il terzo gol, compreso quello annullato a Di Francesco per fuorigioco. Alla fine arriva una vittoria netta e meritata che fa esplodere di gioia gli oltre 32 mila del Barbera. Il Palermo vince 2-0 e stacca il pass per la semifinale playoff dove affronterà nella doppia sfida il Venezia.

Il live del match

PRIMO TEMPO

Inizia il match tra Palermo e Sampdoria al Renzo Barbera. Primo squillo rosanero al 1′ con Soleri che si coordina in area di rigore in mezza rovesciata e sfiora il palo destro di Stankovic. Al 2′ retropassaggio rischioso della Sampdoria, con la palla che sfiora la linea di porta e mette un brivido a Stankovic. Al 9′ clamorosa chance per Insigne che viene servito perfettamente da Soleri in area di rigore, il suo piazzato col mancino non è preciso e non centra la porta. Errore incredibile dell’ex Frosinone. Al 13′ Lund va sul fondo e mette in mezzo una palla forte rasoterra, movimento di Soleri sul primo palo e anticipo di Ghilardi che risulta decisivo. Ceccaroni al 17′ si accascia a terra dopo un contrasto con Esposito, possibile problema muscolare per il difensore centrale rosanero che prova a restare in campo.

Al 20′ arriva il cambio per il Palermo: non ce la fa Ceccaroni, al suo posto entra Marconi. Altra occasione per Insigne al 27′ che sfrutta il recupero palla alto di Segre e prova il piazzato col sinistro ma anche questa volta non trova la porta, se pur da posizione più complessa. Al 35′ Soleri sfiora il vantaggio: colpo di testa schiacciato sul cross di Brunori, prodezza di Stankovic che salva la Samp. Al 43′ GOOOOL PALERMO!!!! 1-0 Diakité sfrutta la spiazzata di Segre sul cross di Brunori e col destro buca Stankovic. Secondo centro consecutivo dopo quello col Sudtirol e vantaggio rosanero. Si chiude il primo tempo, 1-0 il parziale in favore del Palermo grazie al gol di Diakité.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa, nessun cambio per entrambe le squadre. Al 47′ GOOOL PALERMO!!!! 2-0 Diakité, ancora lui. Il francese sbuca all’improvviso in area di rigore sul cross di Lund e col piatto destro al volo fulmina la Samp. Raddoppio rosanero e doppietta per il difensore rosanero. Al 50′ Ranocchia sfiora il gol. Il centrocampista rosanero ruba palla, rientra sul mancino e prova il piazzato a giro; la palla esce di un soffio, Palermo ad un passo dal terzo gol. Al 55′ triplo cambio Samp: dentro Benedetti, Barreca e Stojanovic; fuori Giordano, De Paoli e Piccini. Al 60′ la Samp ci prova con Stojanovic che conclude dalla distanza ma il tiro è centrale e Desplanches si fa trovare pronto. Samp pericolosa al 64′ su calcio d’angolo: anticipo di Ghilardi che ruba il tempo al portiere rosanero e sfiora il gol che avrebbe riaperto il match.

Al 65′ entra Gomes che prende il posto di Insigne. Al 66′ occasione per Marconi che sugli sviluppi di calcio d’angolo si ritrova la palla sul piede debole e da pochi passi spara alto. Tra le file della Samp entra Kasami al 75′ al posto di Ricci. Al 76′ si accende Brunori che sfiora l’eurogol: tunnel al diretto avversario e accelerazione dritto per dritto, poi sul tiro di destro viene fermato col piede da Stankovic. Al 77′ triplo cambio per il Palermo: dentro Di Francesco, Mancuso e Henderson che prendono il posto di Soleri, Brunori e Ranocchia. Gol del Palermo all’83 con Di Francesco ma si alza la bandierina per fuorigioco. All’85’ occasione della Sampdoria con Borini che gira al volo sul cross da sinistra di Barreca e sfiora il secondo palo. Al 92′ Desplanches decisivo sulla punizione di Esposito. Fine partita, il Palermo vince 2-0 contro la Sampdoria.

TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI:

PALERMO (3-4-3): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni; Diakité, Segre, Ranocchia, Lund; Insigne, Brunori, Soleri. All. Mignani.

SAMPDORIA (3-4-3): Stankovic; Gonzalez, Piccini, Ghilardi; Giordano, Ricci, Yepes, Depaoli; Esposito, De Luca, Borini. All. Pirlo.

Squadra arbitrale – Arbitro: Colombo (Como) ; AA1: Lo Cicero (Brescia) ; AA2: Mondin (Treviso) ; Quarto ufficiale: Collu (Cagliari) ; VAR: Mariani (Aprilia); AVAR: Meraviglia (Pistoia)

MARCATORI: 43′, 47′ Diakité

NOTE:

Ammonizioni: Depaoli, Stojanovic, Lund