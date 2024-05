Playoff serie B Palermo-Sampdoria: dal Brasile all’Inghilterra, le immagini del Barbera tutto esaurito fanno il giro del mondo (FOTO)

Le suggestive immagini del “Renzo Barbera” tutto esaurito stanno facendo il giro del mondo. Quasi 35mila gli spettatori presenti per Palermo-Sampdoria e una splendida coreografia della Curva Nord regalano un’atmosfera a dir poco magica ed entusiasmante non solo agli appassionati palermitani e italiani.

Dall’Inghilterra, al Brasile e Argentina, da tutte le parti del mondo su “X” le immagini dell’atmosfera all’ex Favorita sono state condivise ed apprezzate.

Ecco qualche esempio:

🏟 It’s a 35,000 sell out at Stadio Renzo Barbera tonight for #Palermo v #Sampdoria in the #SerieB play-offs pic.twitter.com/cubJPnLa27 — Calcio England (@CalcioEngland) May 17, 2024

🏟 It’s a 35,000 sell out at Stadio Renzo Barbera tonight for #Palermo v #Sampdoria in the #SerieB play-offs pic.twitter.com/cubJPnLa27 — Calcio England (@CalcioEngland) May 17, 2024

Estádio do Palermo lotado para a partida de ida dos Playoffs contra a Sampdoria, num confronto que aconteceu tantas vezes na elite, apenas 1 vai continuar com o sonho do acesso. https://t.co/yQoJp713tb — Don Ramón (@Donramonfc1) May 17, 2024