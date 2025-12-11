Palermo-Sampdoria, parla D’Angelo: «Gara delicata, servirà una grande prestazione»

È Vincenzo D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi, a presentare ufficialmente la sfida tra Palermo e Sampdoria ai microfoni del club rosanero. Una partita che arriva in un momento positivo per i rosa, reduci dalle vittorie contro Carrarese ed Empoli, ma che D’Angelo definisce subito «delicata» per via dell’intensità che la Sampdoria ha mostrato nelle ultime uscite.

«Arriviamo consapevoli dei nostri mezzi»

«La squadra arriva consapevole dei propri mezzi – ha esordito D’Angelo –. Sappiamo che affronteremo una squadra importante e sappiamo che dovremo fare una prestazione importante».

Il vice-allenatore ha riconosciuto i progressi della Samp:

«Arriverà una Sampdoria che, vedendo le ultime partite, ha trovato intensità. Ha fatto una bella vittoria in una gara molto intensa. Ha giocatori che possono risolvere le partite perché hanno qualità, alcuni anche di livello importante. Sarà una gara molto delicata».

Formazione: «Recuperati tutti, Inzaghi ha idee chiare»

Buone notizie dall’infermeria:

«Abbiamo recuperato tutti i giocatori: è tornato Gyasi, è tornato Giovane, e anche i portieri. Questo dà modo all’allenatore di fare scelte più ampie».

«Oggi le partite partono in undici ma se ne giocano in sedici – ha aggiunto –. Il mister sta valutando chi farà parte dell’undici iniziale e chi entrerà a gara in corso».

Entusiasmo dopo Empoli: «La continuità sarà decisiva»

Sulla vittoria di Empoli e sul peso psicologico in un campionato equilibrato come la Serie B:

«Conosciamo bene la Serie B, serve continuità. È un campionato difficile. Abbiamo intrapreso una strada e i ragazzi sanno che dobbiamo fare una prestazione importante. Dopo le prestazioni molte volte arrivano anche i risultati. La strada tracciata è chiara: dobbiamo fare una grande gara».

Pohjanpalo: «Merito suo e della squadra»

È impossibile non parlare del momento straordinario di Joel Pohjanpalo:

«Il valore di Pohjanpalo non lo scopriamo oggi. Ci dà un enorme vantaggio in termini di pericolosità. La squadra lo sta mettendo nelle condizioni ideali per esprimere le sue caratteristiche. Bene lui, ma un applauso anche al resto della squadra che lo serve nel modo migliore».

Il Barbera: «Dobbiamo essere all’altezza dei tifosi»

Sul ritorno di uno stadio pieno e sulla spinta del pubblico:

«Il mister lo ripete sempre, e io non posso che ribadire le sue parole: dobbiamo metterci al pari dei nostri tifosi. Dare il massimo con impegno e determinazione. Fare una grande gara per arrivare al loro livello».