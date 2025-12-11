Luca Toni elegge il più forte rosanero di sempre: «Per me è Miccoli»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Un gioco, una provocazione, un tuffo nella memoria. Luca Toni ha pubblicato sui social una speciale «scala rosanero», una sorta di torneo a eliminazione tra i più grandi giocatori che hanno vestito la maglia del Palermo negli ultimi vent’anni.

Il meccanismo è semplice: Toni pronuncia una coppia di nomi e poi ripete uno dei due, quello che secondo lui “vince” lo scontro e passa al turno successivo.

La sequenza inizia così:
«Grosso, Zaccardo… Grosso».
Poi prosegue: «Grosso, Barzagli… Barzagli».
E ancora: «Barzagli, Corini… Corini».

Da quel momento Toni porta avanti sempre lo stesso nome:
«Corini, Pastore… Pastore».
«Pastore, Vázquez… Pastore».
«Pastore, Simplicio… Pastore».
«Pastore, Bresciano… Pastore».
«Pastore, Iličić… Pastore».

Finché arriva al primo grande bivio:
«Pastore, Miccoli… Miccoli».

Da quel momento non ci sono dubbi:
«Miccoli, Dybala… Per il Palermo direi però Miccoli».
«Miccoli, Amauri… Miccoli».
«Miccoli, Cavani… Per il Palermo, Miccoli».

E infine, con un sorriso:
«Miccoli, Toni… Toni».

Una chiusura ironica, ma la scelta è chiara:
per Luca Toni il più grande rosanero è Fabrizio Miccoli.

UN VIDEO NOSTALGICO CHE ACCENDE LA VIGILIA DI PALERMO–SAMP

Il contenuto è rimbalzato ovunque, alimentando la discussione tra i tifosi proprio alla vigilia di Palermo–Sampdoria, anticipo della 16ª giornata di Serie B.

📅 Venerdì 12 dicembre, ore 20:30
📺 Su Prime Video per tutti gli abbonati Prime
🎥 Tutta la Serie B su LaB Channel

 

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Prime Video Sport IT (@primevideosportit)

