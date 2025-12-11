Nuovo stop per Di Francesco

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 11, 2025

Nel servizio pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, viene riportato un nuovo stop per Federico Di Francesco, ancora una volta costretto ai box. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno dovrà fermarsi per poco meno di un mese a causa di una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso della gamba destra.

Il giocatore era rientrato in gruppo da tre settimane dopo un precedente periodo di assenza, precisato dalla Gazzetta dello Sport, dovuto ai 40 giorni di stop seguiti all’intervento al menisco del ginocchio destro. Un rientro atteso che però si è subito interrotto, come rimarcato ancora dalla Gazzetta dello Sport, generando un ulteriore imprevisto nella sua stagione.

Una situazione sfortunata che continua a complicare il percorso dell’esterno offensivo.

