Palermo, muro al Padova per Vasic

Manca sempre meno all’inizio della sessione invernale di calciomercato, che comunque sembra già essere entrata nel vivo. I rosanero dovranno agire sia in entrata, per alzare il livello tecnico dell’organico, sia in uscita, per accontentare gli scontenti.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com, uno di quelli che, con molta probabilità, non si muoverà dalla Sicilia sarà Ajosa Vasic. Il centrocampista è apprezzato dal Padova, che avrebbe già fatto un tentativo. Il Palermo, però, fa muro per il centrocampista e non lo lascerà partire a gennaio. Merito anche di mister Inzaghi, che col passare delle giornate ha messo il classe 2002 sempre più al centro del progetto rosanero.