Sampdoria, protesta per il caos biglietti: «Decisione tardiva, tifosi penalizzati»

La Sampdoria interviene ufficialmente sulla gestione della trasferta di Palermo. Con un comunicato diffuso l’11 dicembre, il club blucerchiato ha preso atto delle disposizioni del C.A.S.M.S. relative alla gara di Serie B Palermo-Sampdoria, in programma domani al “Barbera”, ma ha espresso forte disappunto per una situazione definita «penalizzante» per i propri sostenitori.

Pur ribadendo «il massimo rispetto per le procedure e per le decisioni degli organi preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica», la società contestua le modalità e soprattutto i tempi con cui è stata resa nota la decisione sull’apertura parziale del settore ospiti. Il via libera – arrivato solo a poche ore dal fischio d’inizio dopo giorni di incertezza – ha infatti creato un disagio significativo per molti tifosi che avevano già sostenuto spese per viaggio e alloggio o che, semplicemente, non hanno avuto la possibilità materiale di organizzarsi per tempo.

«Comprendiamo la complessità del processo decisionale – sottolinea il club – ma lasciare i nostri sostenitori nel dubbio a poco più di 24 ore dalla gara equivale di fatto a impedirgli di potervi partecipare».

Un messaggio forte, quello della Sampdoria, che punta a tutelare la propria tifoseria e ad accendere i riflettori su una gestione ritenuta non adeguata a un evento di rilievo come la sfida del “Barbera”.