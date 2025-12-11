Enzo Fernández cambia agente: entra in “The Elegant Game” di Javier Pastore

Cambio significativo per il futuro professionale di Enzo Fernández, che ha deciso di affidarsi a una nuova agenzia di rappresentanza. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista del Chelsea ha firmato con “The Elegant Game”, una realtà emergente nel mercato internazionale che si occuperà d’ora in avanti di tutte le questioni contrattuali e commerciali legate al campione del mondo argentino.

Una scelta non casuale, perché dietro al progetto c’è una figura che Fernández conosce bene per prestigio e storia calcistica: Javier Pastore. L’ex trequartista di Palermo, PSG e della Nazionale argentina è infatti uno dei co-fondatori dell’agenzia. Negli ultimi anni “El Flaco” ha intrapreso un percorso professionale dedicato allo sviluppo dei talenti e alla consulenza per giocatori di alto profilo.

L’ingresso di Fernández rappresenta un colpo di grande visibilità per The Elegant Game, che si consolida così come nuovo attore nel panorama della rappresentanza sportiva, con ambizioni internazionali e un team guidato da una figura amatissima dai tifosi rosanero.