Corriere dello Sport: “Palermo, adesso due match su erba sintetica. Gomes torna a fine novembre?”

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo si prepara a un ritorno carico di significati. Sabato, infatti, i rosanero torneranno a Castellammare di Stabia, teatro della sconfitta per 1-0 dello scorso 17 maggio, quando la squadra allora guidata da Dionisi fu eliminata al turno preliminare dei playoff di Serie B. Un ko che sancì la fine anticipata delle ambizioni di promozione e lasciò un segno profondo nell’ambiente.

Nonostante il ricordo amaro, Antonio La Rosa del Corriere dello Sport ricorda che la tradizione rosanero al “Menti” resta complessivamente positiva. Nella scorsa stagione il Palermo si impose in campionato, mentre nel 2020/21 — in Serie C — conquistò un 2-0 firmato da Valente e Saraniti, in un match valido per il secondo turno dei playoff di girone. Ancora più indietro nel tempo, spicca il successo per 3-0 del marzo 2014 in Serie B, la prima di otto vittorie consecutive in trasferta sotto la guida di Iachini, preludio alla promozione in A.

Come riporta il Corriere dello Sport, la preparazione è ripresa ieri pomeriggio a Torretta, dove Inzaghi ha iniziato a studiare la gara contro le “Vespe”. Il tecnico sa bene che la sfida presenta diverse insidie, a cominciare dal terreno sintetico del “Menti”. Il Palermo, infatti, non è abituato a giocare su superfici artificiali, e questo potrebbe influire sull’approccio e sulla gestione del match. Curiosamente, anche la partita successiva, in programma a Chiavari contro l’Entella dopo la sosta, si disputerà su un campo non in erba naturale.

Un capitolo a parte riguarda Gomes, come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport. Il centrocampista ha effettuato gli esami strumentali che hanno evidenziato una lussazione alla spalla sinistra. Nessun intervento chirurgico sarà necessario: seguirà un percorso di riabilitazione conservativa e dovrebbe tornare a disposizione verso la fine di novembre.