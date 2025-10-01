Palermo, ripresa la preparazione a Torretta. Il report

Dopo il pari casalingo contro il Venezia, il Palermo è tornato subito al lavoro a Torretta. La squadra di Filippo Inzaghi ha ripreso questa mattina la preparazione in vista della sfida esterna contro lo Spezia, con una seduta differenziata tra chi è sceso in campo ieri e il resto del gruppo.

Seduta di scarico per i calciatori che ieri hanno disputato il match contro il Venezia, si legge sul sito ufficiale del club .

Il resto del gruppo, dopo una fase di riscaldamento, ha effettuato un’esercitazione 6 vs 6 sul possesso palla e un lavoro su cross e tiri in porta intervallato a navette. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5.