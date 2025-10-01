FINALMENTE ARDA GULER: al Real non trova spazio | Arriva a gennaio per vincere tutto

Il talentino sembra in procinto di spiccare il volo.

Arda Guler sta emergendo come uno dei protagonisti del nuovo Real Madrid di Xabi Alonso. Nonostante la sconfitta nel derby contro l’Atletico Madrid, che ha interrotto una striscia di sette vittorie consecutive, il fantasista turco ha mostrato sprazzi di classe cristallina. Il suo gol al 36’ ha portato il Real momentaneamente in vantaggio per 2-1, segnando il terzo centro in campionato e confermando la sua capacità di incidere anche contro avversari di grande livello.

L’esultanza in campo non è stata l’unico momento memorabile della giornata. La famiglia di Guler ha seguito la partita da casa, e la reazione al gol del giovane talento è stata pura gioia. In un video diventato virale, i genitori del turco saltano dalle sedie, gridano e si abbracciano, con il padre che fa addirittura cadere la sedia dall’eccitazione. Un momento di emozione genuina che ha fatto il giro del web, conquistando tifosi e appassionati di calcio.

Nonostante il pareggio di Sorloth nei minuti di recupero del primo tempo e il successivo 5-2 finale, la famiglia Guler conserva un ricordo speciale di quella rete. Il giovane turco, con tre gol e tre assist nel primo mese e mezzo di campionato, sta già dimostrando di poter essere un punto fermo della squadra madrilena.

Il talento di Arda, unito alla passione e al supporto dei suoi cari, rappresenta un mix vincente per il futuro. Se riuscirà a mantenere continuità, il giovane turco potrà diventare uno dei protagonisti assoluti della stagione, regalando momenti di gioia non solo ai tifosi del Real, ma anche alla sua famiglia, che continua a vivere ogni sua prodezza con entusiasmo contagioso.

Ex obiettivo del Milan, protagonista al Real

Arda Guler sta trovando continuità con il Real Madrid, conquistando il posto da titolare e collezionando numeri interessanti: 3 gol e 3 assist nelle prime 7 giornate di campionato. A 20 anni, l’ex Fenerbahce è diventato un elemento chiave nel gioco di Xabi Alonso, capace di incidere in modo concreto nonostante il ritorno dall’infortunio di Jude Bellingham possa ridurre momentaneamente i suoi spazi.

Il talento turco non passa inosservato in Europa. Oltre al Milan, che lo aveva seguito fino a gennaio 2025, sul giovane fantasista si sono posati gli occhi di Tottenham, Newcastle, Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia. Guler si conferma quindi un progetto a lungo termine per il Real, con il club e il calciatore soddisfatti del percorso intrapreso finora.

Attenzione delle big e possibile cessione

Nonostante l’interesse di club come l’Arsenal, il Real Madrid non ha al momento intenzione di privarsi del talento turco. Guler non è sul mercato e non è stato fissato alcun prezzo per una eventuale cessione, segno della fiducia che i Blancos ripongono in lui.

Tuttavia, i problemi a centrocampo del Real potrebbero rendere il turco un elemento ancora più prezioso o, in scenari particolari, un giocatore da cui il club potrebbe anche valutare un sacrificio strategico. Per ora, la priorità resta consolidare il suo ruolo all’interno della squadra, continuando a costruire il futuro attorno a un giovane già capace di fare la differenza.