Torino, Baroni a rischio. Proposto Dionisi

Il futuro di Marco Baroni sulla panchina del Torino si deciderà a partire dalla sfida di sabato contro la Lazio, la sua ex squadra. Una partita da dentro o fuori, che potrebbe aprire scenari immediati sul fronte panchina.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, i granata starebbero valutando due profili di spessore: Daniele De Rossi e Alessio Dionisi, entrambi ancora sotto contratto con il Palermo nonostante l’esonero al termine della scorsa stagione.

Il club granata non ha ancora preso decisioni ufficiali, ma il casting è già iniziato e le prossime ore saranno decisive: la sfida con la Lazio rappresenta infatti un crocevia fondamentale per il destino di Baroni e per le strategie future della società.