Palermo, il Barbera da Serie A: 32mila contro il Venezia e media da record

Il calore del pubblico palermitano continua a sorprendere. Anche in un turno infrasettimanale, i tifosi rosanero hanno gremito gli spalti del “Renzo Barbera”: ben 31.933 presenze contro il Venezia, un dato che da solo supera la somma dei presenti in tutte le altre cinque gare della 6ª giornata di Serie B messe insieme.

Il confronto è eloquente:

Palermo-Venezia: 31.933 spettatori

Frosinone-Cesena: 9.933

Reggiana-Spezia: 8.632

Padova-Avellino: 7.374

Juve Stabia-Mantova: 3.814

Entella-Bari: 2.126

Totale complessivo delle altre cinque partite: 31.879, meno dei soli tifosi presenti al Barbera.

Un dato che conferma il legame speciale tra il Palermo e la sua gente: nelle quattro gare interne disputate finora i rosanero hanno totalizzato 124.345 spettatori complessivi, una media da oltre 31mila a partita. Numeri che, se paragonati alla Serie A, collocherebbero i siciliani tra le prime dieci squadre del massimo campionato italiano.

Il Barbera si conferma così una vera e propria forza in più per Inzaghi e la sua squadra: entusiasmo, passione e un impatto che in cadetteria non ha eguali.