Palermo, il Barbera da Serie A: 32mila contro il Venezia e media da record
In B nessuno come i rosanero: in quattro gare interne già 124mila spettatori. Numeri che varrebbero la top 10 in A
Il calore del pubblico palermitano continua a sorprendere. Anche in un turno infrasettimanale, i tifosi rosanero hanno gremito gli spalti del “Renzo Barbera”: ben 31.933 presenze contro il Venezia, un dato che da solo supera la somma dei presenti in tutte le altre cinque gare della 6ª giornata di Serie B messe insieme.
Il confronto è eloquente:
Palermo-Venezia: 31.933 spettatori
Frosinone-Cesena: 9.933
Reggiana-Spezia: 8.632
Padova-Avellino: 7.374
Juve Stabia-Mantova: 3.814
Entella-Bari: 2.126
Totale complessivo delle altre cinque partite: 31.879, meno dei soli tifosi presenti al Barbera.
Un dato che conferma il legame speciale tra il Palermo e la sua gente: nelle quattro gare interne disputate finora i rosanero hanno totalizzato 124.345 spettatori complessivi, una media da oltre 31mila a partita. Numeri che, se paragonati alla Serie A, collocherebbero i siciliani tra le prime dieci squadre del massimo campionato italiano.
Il Barbera si conferma così una vera e propria forza in più per Inzaghi e la sua squadra: entusiasmo, passione e un impatto che in cadetteria non ha eguali.