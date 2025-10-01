Cinque tifosi del Venezia al Barbera: «Un’emozione unica»

Solo cinque sostenitori del Venezia hanno seguito la squadra a Palermo, ma la loro presenza è stata significativa e carica di emozioni. Allo stadio “Renzo Barbera”, in una tribuna laterale gremita da oltre 30mila tifosi rosanero, i Leoni arancioneroverdi hanno trovato comunque il loro piccolo ma fedele gruppo di appoggio.

Come racconta La Nuova Venezia, tra loro c’erano Dino Benacchio e Giacomo Bon, già presenti anche il 20 maggio 2024 in occasione della semifinale playoff vinta 1-0 dal Venezia di Paolo Vanoli grazie al gol di Pierini. In quella circostanza fu un evento memorabile, ricordato ancora oggi con orgoglio dai supporter lagunari.

Accanto a loro, sottolinea ancora La Nuova Venezia, c’era anche Franco Vianello Moro, presidente del Club Altamarea, a testimonianza di un legame profondo con i colori arancioneroverdi. «Anche se era una gara infrasettimanale, abbiamo voluto esserci comunque – ha raccontato Benacchio –. Entrare alle 19 e trovarsi davanti 30mila palermitani che ci gridavano contro è stata un’esperienza unica, da brividi».

La cronaca de La Nuova Venezia ribadisce come, al di là del risultato e delle difficoltà logistiche, la trasferta siciliana resterà nella memoria di questi cinque fedelissimi. Una testimonianza di passione pura, che conferma quanto i Leoni possano contare su un seguito che va oltre i numeri.