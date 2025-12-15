Palermo, riprende la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

In vista della prossima gara esterna contro l’Avellino, in programma per sabato 20 dicembre alle ore 17.15, è ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione 9 vs 9 sul possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro la Sampdoria hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto small sided games 5 vs 5.

Ultimissime

Avellino, ai dettagli la trattativa per l’ex rosa Sala

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Palermo C5 corsaro a San Vito Lo Capo, i rosanero vincono 8-4

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Avellino verso il Palermo: torna in gruppo Favilli

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Palermo, riprende la preparazione in vista dell’Avellino: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

Inzaghi tedoforo a Palermo: «Emozione unica, quei 200 metri li ricorderò per sempre»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025