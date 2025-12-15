Palermo, riprende la preparazione in vista dell’Avellino: il report

In vista della prossima gara esterna contro l’Avellino, in programma per sabato 20 dicembre alle ore 17.15, è ripresa oggi pomeriggio a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

I rosanero, dopo una fase di riscaldamento, hanno svolto un’esercitazione 9 vs 9 sul possesso palla. A seguire, i calciatori impegnati nella gara contro la Sampdoria hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto small sided games 5 vs 5.