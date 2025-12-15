Inzaghi tedoforo a Palermo: «Emozione unica, quei 200 metri li ricorderò per sempre»

Palermo e le Olimpiadi si incontrano nel segno di Pippo Inzaghi. Il tecnico rosanero è stato uno dei tedofori del passaggio della fiaccola olimpica di Milano-Cortina nel capoluogo siciliano, vivendo in prima persona un momento carico di significato sportivo e simbolico.

«Per uno sportivo penso sia il massimo poter fare una cosa simile. Sono molto emozionato», ha dichiarato Inzaghi a margine dell’evento. «Portare la fiaccola a Palermo rappresenta per me qualcosa di speciale». Parole che raccontano il valore profondo dell’esperienza, vissuta non solo da allenatore, ma da uomo di sport.

Il tecnico del Palermo ha poi aggiunto un passaggio ancora più personale: «Mi auguro di regalare ai tifosi rosanero tante soddisfazioni, ma oggi è una giornata speciale e molto emozionante per me. Quei 200 metri penso che me li ricorderò per tutta la vita».