Avellino verso il Palermo: torna in gruppo Favilli

In vista del match contro il Palermo, riprendono gli allenamenti in casa Avellino con una nota positiva per il club campano: l’attaccante, Andrea Favilli, sta continuando il suo percorso di recupero ed è tornato ad allenarsi insieme al gruppo nella giornata di oggi.

Il centravanti ha svolto la fase di riscaldamento tecnico insieme ai compagni, ma quando la seduta è entrata nel vivo ha proseguito con un programma personalizzato. I biancoverdi stanno gestendo il suo recupero con cautela, con l’obiettivo di riportarlo presto a pieno regime.