Palermo-Reggiana 2-1. La fotogallery

Un esordio da ricordare per il Palermo di Pippo Inzaghi, che davanti a oltre 30mila spettatori ha inaugurato il campionato con una vittoria pesante contro la Reggiana. Al “Renzo Barbera” i rosanero si sono imposti per 2-1, trascinati dai gol di Pohjanpalo e Pierozzi, capaci di infiammare il pubblico e regalare subito i primi tre punti della stagione.

La squadra ha mostrato carattere e determinazione: dopo il momentaneo pareggio di Tavsan, la reazione immediata ha portato al gol decisivo, facendo esplodere l’entusiasmo sugli spalti. Una cornice di tifo imponente che ha accompagnato i ragazzi di Inzaghi fino al triplice fischio.