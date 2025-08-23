Serie B: il Monza batte il Mantova. I risultati finali di oggi

Si è chiusa la prima serata della 1ª giornata di Serie B, che ha già regalato emozioni e reti. Il Monza comincia con il piede giusto piegando il Mantova 1-0: decisiva al 57’ la rete di Izzo, che regala i primi tre punti della stagione ai brianzoli.

Al Renzo Barbera il Palermo di Filippo Inzaghi si impone 2-1 sulla Reggiana: dopo il vantaggio firmato da Pohjanpalo al 38’, gli ospiti trovano il pari con Tavsan al 62’. Ma neanche due minuti più tardi, su rigore, Pierozzi riporta avanti i rosanero per la gioia dei 30mila sugli spalti.

SERIE B, 1ª GIORNATA

Pescara – Cesena 1-3 (Giocata ieri)

Empoli – Padova 2-1 (Giocata alle ore 19)

Virtus Entella – Juve Stabia 1-1 (Giocata alle ore 19)

Ore 21

Monza – Mantova 1-0

Palermo – Reggiana 2-1