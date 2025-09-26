Palermo-Venezia, raggiunta quota 23.254 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Mancano ancora quattro giorni ma, come comunicato dal club attraverso i propri profili social, il dato sugli spettatori che saranno presenti al Barbera per il match tra Palermo e Venezia ha già raggiunto quota 23.254.

I tifosi rosanero continuano quindi a confermare partita dopo partita il grande entusiasmo che si respira in città, e l’attaccamento alla maglia ed alla squadra che non è mai stato messo in dubbio.

