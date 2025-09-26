Cesena-Palermo, presenti 1509 tifosi rosanero nel settore ospiti
In vista del match di alta classifica tra Cesena e Palermo, in programma per domani alle ore 15:00 allo Stadio Manuzzi, sono al momento 1509 i tifosi rosanero che assisteranno all’incontro nel settore ospiti.
“Domani a Cesena presenti 1509 cuori rosanero nel settore ospiti”, questo il messaggio del club tramite una storia Instagram. I tifosi dei rosanero si confermano quindi numerosi anche in questa trasferta, nonostante l’obbligo di tessera imposto.