Cesena-Palermo, presenti 1509 tifosi rosanero nel settore ospiti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

In vista del match di alta classifica tra Cesena e Palermo, in programma per domani alle ore 15:00 allo Stadio Manuzzi, sono al momento 1509 i tifosi rosanero che assisteranno all’incontro nel settore ospiti.

“Domani a Cesena presenti 1509 cuori rosanero nel settore ospiti”, questo il messaggio del club tramite una storia Instagram. I tifosi dei rosanero si confermano quindi numerosi anche in questa trasferta, nonostante l’obbligo di tessera imposto.

Ultimissime

Padova, Andreoletti: «Col Monza prova importante, saranno protagonisti del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Cesena-Palermo, presenti 1509 tifosi rosanero nel settore ospiti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Palermo-Venezia, raggiunta quota 23.254 spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Cesena-Palermo: rosanero arrivati in Romagna (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Ternana, Bandecchi attacca Liverani: «Non sa gestire la squadra»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025