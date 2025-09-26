Cesena-Palermo: rosanero arrivati in Romagna (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 26, 2025

Manca ormai poco al match di alta classifica tra Palermo e Cesena, che avrà luogo domani alle ore 15:00 allo stadio Manuzzi. Come si apprende dal video pubblicato dal club sui propri canali social, i rosanero sono appena arrivati in Romagna

“✈️ In viaggio per Cesena 🦅”, questo il messaggio del club, accompagnato dal video della squadra in viaggio, e all’arrivo della formazione di mister Inzaghi in Romagna, in vista dell’importante match di domani.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)

