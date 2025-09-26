Ternana, Bandecchi attacca Liverani: «Non sa gestire la squadra»

A seguito del match tra Ternana e Pontedera, terminata 2-1 per la Fere, ha parlato a Ternitoday.it il sindaco di Terni ed ex presidente della squadra, Stefano Bandecchi. Il primo cittadino di Terni ha parlato del momento non brillante della squadra, puntando il dito contro il tecnico, l’ex rosa Fabio Liverani.

Queste le sue parole: «La società ora è in mani giuste. Partita di m**** contro il Pontedera. L’allenatore non sa gestire la squadra Con il mio intervento sono state vinte due partite. Consiglio ai dirigenti della Ternana di iniziare a pensare a Marino Defendi che è un ottimo allenatore e ha anche il tesserino»

