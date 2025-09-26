Carrarese, Calabro: «L’Empoli è un grande squadra, ci aspetta una gara durissima»

Alla vigilia del match tra Carrarese ed Empoli, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, ha parlato l’allenatore dei gialloblù Antonio Calabro.

«Quando si perde una partita, generalmente non si vive mai in maniera troppo serena la settimana di lavoro successiva. Ma negli occhi dei miei ragazzi ho visto la giusta cattiveria agonista e lo spirito di chi vuole, a tutti i costi, riscattare la recente sconfitta già a partire da domenica. Abbiamo analizzato con grande attenzione la partita contro l’Avellino, ci siamo soffermati sui dettagli che hanno inciso in modo decisivo sul risultato finale. Inoltre, ho parlato con i ragazzi sottolineando come, soprattutto in una categoria di questo livello, nulla possa essere mai dato per scontato mai. Ad ogni modo, penso che l’importante adesso sia trarre tutti gli insegnamenti del caso dalla sconfitta di domenica scorsa: quella gara ci ha ferito a tal punto, che credo possa aiutarci tanto in termini di crescita e maturità, soprattutto nel proseguo della stagione» ha dichiarato il tecnico dei toscani.

Calabro, ha poi espresso il suo parere sul prossimo avversario che la sua squadra andrà ad affrontare: «L’Empoli è un grande squadra, con giocatori fantastici e un ottimo allenatore, esperto, la cui mano sul loro stile di gioco è già ben visibile. Sinceramente, non mi aspettavo un loro inizio a fari spenti, ma è una squadra che ci ha abituato negli anni a grandi rimonte e, a maggior ragione ora che siamo solo all’inizio, non credo sia rilevante il fatto che abbiamo conquistato pochi punti in queste prime giornate. Comunque, ho avuto modo di vedere le loro partite di questo avvio di stagione e hanno quasi sempre disputato prestazioni importanti, e di livello, dimostrando forza collettiva e qualità individuali, perciò, sono certo che i risultati arriveranno presto. Infatti, sono convinto che la trasferta di Empoli sia tra le più complesse in assoluto, ci aspetta una gara durissima e come ho detto ai ragazzi, servirà grande concentrazione e limitare al massimo gli errori, per uscire dal “Castellani” con dei punti in tasca»

Infine uno sguardo agli indisponibili: «Hasa e Illanes svolgeranno oggi degli esami medici, dopodiché capiremo la fattibilità di un loro possibile impiego per domenica. L’obiettivo, come sempre, è quello di recuperare i giocatori al più presto, ma sempre senza rischiare ricadute pericolose, soprattutto in una fase della stagione come questa, in cui ci sono tanti impegni ravvicinati. Belloni, invece, è recuperato ed è a disposizione per Empoli, così come il resto della squadra, che, ad oggi, non presenta defezioni»