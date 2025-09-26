Monza, Bianco: «In Serie B si fatica, le neopromosse fanno spesso bene»

Alla vigilia del match tra Monza e Padova, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, ha parlato nella conferenza stampa pre partita l’allenatore dei brianzoli Paolo Bianco, esprimendo la sua opinione anche sulla nuova proprietà americana.

«Non so se si cambierà in meglio o meno, ma per noi nel quotidiano non è cambiato nulla, lavoriamo con loro dal primo giorno: si chiude una pagina importante ma tutte le cose iniziano e finiscono. Come sentivo Galliani prima lo sentirò adesso. Non nascondo che mi sarebbe piaciuto fare un percorso con lui, come mi racconta Max Allegri ti aiuta tantissimo. Mi porto dietro tutto quello che mi ha detto, anche le cose che non gli piacevano. Il rapporto umano non finisce qua. E la nuova proprietà ha le stesse ambizioni di quella prima», ha dichiarato il tecnico dei biancorossi.

Mister Bianco ha poi parlato del match: «Le neopromosse fanno spesso bene, dovremo essere lucidi ed equilibrati perché loro verranno qua per fare risultato. In Serie B si fatica, se non si fa fatica le vittorie non arrivano, come nella vita. Sugli indisponibili: Abbiamo out Keita, che starà con la sua famiglia visto il lutto, e Dany Mota, che non ha recuperato. Pessina sarà da valutare a causa di un problemino. Ciurria è squalificato mentre Zeroli sarà convocato per la prima volta»