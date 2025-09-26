Abodi: «Tra oggi e domani il nome del commissario. Serve un nuovo San Siro»

«Tra oggi e domani daremo il nome del commissario». Lo ha annunciato il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di inaugurazione del Ferrara Sport Festival.

Il ministro si è soffermato anche sui progetti relativi agli impianti sportivi. «Ho seguito il travaglio e la disponibilità del club di Bologna, così come quelle delle amministrazioni del territorio. L’augurio è che anche a Bologna, così come nelle 8-9 città dove si sta lavorando, si apra un cantiere. Anche a Bologna c’è bisogno di uno stadio accessibile».

Infine, Abodi ha parlato del nuovo San Siro: «Mi auguro, nel rispetto dei ruoli, perché il consiglio comunale si deve esprimere, un nuovo stadio accessibile e funzionale che rispecchi la trasformazione della città. Milano ha ancora margini di miglioramento e lo stadio deve esserne un emblema. Spero il consiglio decida in tal senso».

«Tra qualche mese ospiteremo i Giochi e celebreremo a San Siro la cerimonia inaugurale. Ma al di là di questo – ha concluso Abodi – mi auguro nasca uno stadio nuovo. Non si chiude una pagina, perché San Siro resterà nella memoria, ma il nuovo San Siro guarderà non solo alla storia ma anche alla prospettiva».

