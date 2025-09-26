Runjaic: «Contro il Palermo potevamo fare più gol»

Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, soffermandosi anche sulla recente prestazione in Coppa Italia contro il Palermo.

«Sicuramente il Sassuolo è una buona squadra, sono saliti in Serie A facendo molto bene in Serie B. Giocano bene, hanno una buona fase di possesso, sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta con una neopromossa, quanto siano importanti i punti in palio per entrambe. Siamo riusciti a passare il turno, dobbiamo migliorare sugli errori individuali. Contro il Palermo abbiamo fatto meglio rispetto a quanto visto con il Milan, potevamo fare più gol, sono soddisfatto di chi è sceso in campo, in una stagione c’è bisogno di tutti».

Runjaic ha poi parlato del rendimento di Ehizibue: «È un ragazzo che ha sempre fatto buone prestazioni, a livello offensivo potrebbe dare di più, ma ha sempre fatto il suo. Ci aspettiamo da tutti di più, contro il Milan ha fatto meno bene rispetto ad altre volte, ma non è stato un problema di modulo, quanto di passività ed errori in alcuni momenti. Le sconfitte possono darci una spinta in più. Sappiamo che il Sassuolo ha qualità, non dovremo commettere ingenuità. Loro giocano con il 4-3-3, potremmo cambiare di nuovo il nostro sistema di gioco».

Spazio anche alle scelte in attacco: «Zaniolo ha fatto una buona partita con il Palermo, ma deve migliorare ancora. Ha dato segnali del suo talento ed è pronto per giocare, anche se non è una seconda punta classica come Bayo, che non sarà disponibile. C’è anche Gueye, che ha mostrato di muoversi bene, potrà giocare anche lui».

Su Palma, Runjaic ha evidenziato: «Contro il Palermo si è autosponsorizzato bene, ha giocato con maturità nonostante i suoi 17 anni. Non è scontato dopo un infortunio scendere in campo così bene contro un avversario di livello».

Infine un passaggio su Sava: «Contro il Pisa ha fatto un errore evidente, ma contro il Palermo ha fatto bene quando chiamato in causa. È un portiere che ha la mia fiducia, ora ha l’occasione di dimostrare la sua sicurezza».