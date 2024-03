Palermo, quattro gol di fila e dodici totali. Brunori è l’unico raggio di sole

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui gol di Matteo Brunori.

Il Palermo sta vivendo un momento di difficoltà, Brunori no. L’attaccante e capitano rosanero, infatti, ha ripreso a segnare con regolarità e nelle ultime quattro sfide è sempre andato a segno. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per la squadra di Corini, che non è sempre riuscita quindi a mettere a frutto i sigilli del suo bomber. Dodici le reti siglate in stagione dall’italo-brasiliano, che anche fornito quattro passaggi vincenti. Un campionato in linea, fin qui, con quello dell’anno scorso, dove di reti ne siglò 20 (3 in Coppa Italia). Mentre in Serie C furono addirittura 29 (25 in campionato e 4 nel play-off).

Un bottino totale di 61 gol con la maglia del Palermo in due anni e mezzo, quasi tre, che fanno di Brunori il terzo miglior realizzatore della storia dei colori rosanero. Solo una la rete di differenza per raggiungere al secondo posto Radice. In vetta, naturalmente c’è sempre Miccoli con 81 centri, attualmente «re» indiscusso di questa particolare graduatoria. Anche se c’è da dire che l’attuale numero 9 rosanero ha una media minuti per gol migliore di quella del «Romario del Salento». Brunori segna una rete ogni 149’, mentre Miccoli ne ha realizzato uno ogni 154’. Solo Toni può vantare una media migliore di quella dell’attuale bomber del Palermo, con un gol ogni 144’.