Palermo a Lecco. Solo 2 vittorie con le «cenerentole»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che domenica sarà impegnato a Lecco e i precedenti con le squadre “piccole”.

Che in due anni a guida Corini i risultati poco brillanti con le «piccole» siano la principale spiegazione del mancato raggiungimento di determinati risultati del Palermo è ben noto, ma se tale bilancio viene circoscritto ai confronti con squadre che al momento del confronto occupavano gli ultimi tre posti della classifica l’esito diventa sconfortante: tra la stagione passata e quella attuale i rosa, nelle dodici sfide con le «cenerentole» della Serie B, hanno ottenuto due vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte, con tre ko arrivati al Barbera. Il tecnico spera di invertire il trend con il Lecco, fanalino di coda della cadetteria che però figura tra le squadre capaci di superare il Palermo nonostante la classifica: anche all’andata infatti i blucelestierano ultimi, ma ciò non impedì loro di centrare l’impresa in viale del Fante.

Le uniche affermazioni dei rosa con avversarie provenienti dal fondo sono il 2-1 con la Spal (penultima al momento del confronto) a maggio 2023 e l’1-2 con la Feralpisalò (anch’essa penultima) un mese fa a Piacenza. Due successi sofferti ma di capitale importanza: il primo certificò la salvezza matematica dei rosa, il secondo il ritorno alla vittoria in trasferta dopo quattro mesi. Nel 2022/23 i tre punti con i ferraresi spezzarono un vero e proprio tabù, perché in precedenza tutte le sfide con squadre in posizione da retrocessione diretta erano andate male: ko con Cosenza (terzultimo, 3-2) e Venezia (penultimo, 0-1), solo un pari con Como (penultima, 0-0) e Spal all’andata (penultima, 1-1), Perugia (penultima, 3-3) e Benevento (ultima, 1-1) al ritorno.

Le cose non vanno granché meglio nell’annata corrente: all’1-2 con il Lecco sono seguiti a stretto giro l’1-0 in casa della Sampdoria (terzultima) e l’1-1 sempre in trasferta con la Ternana (ultima); la vittoria con la Feralpisalò sembrava aver spezzato la maledizione, ma il 2-3 patito ancora con gli umbri (stavolta terzultimi) una settimana fa ha risvegliato i fantasmi intorno ai rosa, che oltre ai blucelesti dovranno affrontare altre due squadre in piena lotta per non retrocedere come Spezia (attualmente terzultimo) e Ascoli (quartultimo)