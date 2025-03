Palermo, quanti punti occorrono per il play-off? La media delle ultime stagioni

La vittoria di misura in casa contro il Brescia, arrivata grazie al rigore realizzato da Pohjanpalo nel finale, ha permesso al Palermo di tornare in zona play-off promozione. Rivitalizzati dal mercato invernale, i rosanero hanno inanellato una serie di quattro risultati utili consecutivi, rilanciando le proprie ambizioni.

La concorrenza ai piani alti della classifica è molto nutrita ma, al contempo, solo il Sassuolo e (in parte) il tandem Pisa – Spezia stanno viaggiando a ritmi elevati. Per il resto, gli equilibri restano ancora precari e, dal quarto posto in giù, possono cambiare praticamente ogni settimana. Non è difficile prevedere, quindi, come ogni turno di campionato possa riservare sorprese e ribaltoni, con i tifosi che non potranno fare a meno di tenersi aggiornati sui risultati di calcio delle dirette concorrenti.

Calendario: insidie e incroci fino al termine della ‘regular season’

Le ultime dieci giornate saranno quelle decisive per determinare la classifica finale del campionato e stilare la griglia dei play-off promozione. Da questo punto di vista, il calendario non risparmierà al Palermo né scontri diretti di alta classifica né incroci ‘pericolosi’ con squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione. Ciò nonostante, i bookmaker considerano la squadra rosanero come una delle principali candidate al salto di categoria (solo Pisa e Spezia sono meglio quotate). I pronostici, così come quelli sui risultati Champions League e Serie A, non tengono conto soltanto dell’attuale posizione in classifica ma si basano anche su altri parametri, come la qualità della rosa e il calendario.

Quest’ultimo, come detto, non sarà particolarmente agevole ma, al contempo, potrebbe permettere al Palermo di scalare ulteriori posizioni di classifica. Dopo la trasferta in casa della Sampdoria (29^ giornata), i rosanero ospiteranno la Cremonese (30°), anch’essa in piena corsa per un piazzamento nella griglia play-off promozione. Alla 31^ giornata è in programma il match in casa della Salernitana, bisognosa di punti vitali per continuare a sperare nella salvezza; una settimana più tardi, al ‘Barbera’ sarà di scena la capolista Sassuolo. I neroverdi saranno presumibilmente prossimi alla promozione diretta, sebbene sia difficile ipotizzare un distacco sufficiente già a sei giornate dal termine.

Il 33° turno proporrà un altro match chiave in ottica play-off, quello al ‘San Nicola’ contro il Bari, che precede la gara interna contro la Carrarese. Le due trasferte successive (Catanzaro e Cesena) saranno altrettanto delicate, e potrebbero indirizzare – in un senso o nell’altro – il rush finale per accaparrarsi le migliori posizioni per la post season. Nel mezzo, il Palermo ospiterà il Sud Tirol, da vedere se già salvo o ancora invischiato nella corsa alla salvezza. L’ultimo impegno della regular season sarà tra le mura amiche, contro il Frosinone, altra compagine che galleggia nelle zone della classifica e potrebbe presentarsi al ‘Barbera’ con l’obbligo di fare punti per evitare la retrocessione o il play-out.

Quote play-off: quanti punti mancano?

Con 38 punti in 28 giornate di campionato, il Palermo viaggia ad una media di 1,36 (arrotondata per eccesso) punti per partita. In proiezione, su 38 gare, la squadra allenata da Dionisi chiuderebbe a quota 52 punti, qualora dovesse mantenere lo stesso ritmo. Il Catanzaro, 4° con 43 punti, ha una media di 1,53 punti per gara con una proiezione finale di 58.

Guardando allo storico delle ultime cinque stagioni, ovvero da quando la Serie B conta nuovamente 20 squadre e non 22, il rendimento del Palermo nelle prime 28 giornate potrebbe bastare per raggiungere almeno l’8° posto. La stagione scorsa, ad esempio, al Brescia ne furono sufficienti 51 mentre in quella precedente il Venezia si piazzò 8° con soli 49 punti. In precedenza, però, la quota punti per l’8° posto era stata più alta: 54 (Empoli, 2019/2020), 56 (Chievo Verona, 2020/21) e 58 (Perugia, 2021/22).

Più difficile, senza un sostanziale cambio di passo, l’aggancio al 4° posto, utile per l’accesso diretto alle semifinali; se si eccettua la stagione 2019/20, quando il Pordenone guadagnò la quarta posizione con 58 punti, nelle ultime quattro edizioni di Serie B sono serviti almeno 60 punti per raggiungere il 4° posto. Al termine della stagione scorsa ne occorsero 67 alla Cremonese, così come al Monza (2021/22); il Lecce, nel 2020/21, finì quarto con 62 punti. In media, quindi, da quattro anni il quarto posto oscilla attorno quota 64 punti di media, una soglia che il Palermo potrebbe raggiungere totalizzando 26 dei 30 punti disponibili. Difficile, certo, ma non impossibile.