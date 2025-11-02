Palermo Primavera, 2-2 con l’Avellino: Galletti e Di Mitri firmano il pari

Pari interno per la Primavera del Palermo, che al “Pasqualino” di Carini ha chiuso sul 2-2 la sfida contro l’Avellino, valida per la 7ª giornata del Campionato Primavera 2.

La formazione allenata da Cristiano Del Grosso ha offerto una buona prestazione ma si è vista sfuggire la vittoria nei minuti di recupero.

I rosanero erano passati in vantaggio al 45’ con Galletti, ma nella ripresa gli ospiti avevano pareggiato con D’Onofrio al 60’.

Nuovo sorpasso del Palermo grazie al gol di Di Mitri all’82’, prima del definitivo 2-2 firmato ancora da D’Onofrio al 91’.