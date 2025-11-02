Palermo Primavera, pari in casa con l’Avellino. Del Grosso: «Prendere gol nel recupero fa male, ma la squadra cresce»

Ai microfoni ufficiali del Palermo F.C., Cristiano Del Grosso ha analizzato il pareggio per 2-2 della sua Primavera contro l’Avellino, maturato nei minuti di recupero nella 7ª giornata del Campionato Primavera 2.

«Prendere gol nei minuti di recupero fa davvero male – ha dichiarato l’allenatore rosanero –. La squadra ha disputato una buona partita contro la terza in classifica e devo dire che abbiamo avuto anche le nostre occasioni per vincerla».

Del Grosso ha poi sottolineato l’importanza dell’esperienza nella gestione delle partite: «I ragazzi devono capire che la gestione dei momenti è determinante, ma queste cose si imparano solo giocando e facendo esperienza. Abbiamo subito il gol del pareggio proprio per una mancanza di furbizia e di esperienza».

Infine, uno sguardo già rivolto al futuro: «Peccato, ma adesso pensiamo alla prossima gara, con la voglia di migliorarci sempre».