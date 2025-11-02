Palermo Primavera, pari in casa con l’Avellino. Del Grosso: «Prendere gol nel recupero fa male, ma la squadra cresce»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Ai microfoni ufficiali del Palermo F.C., Cristiano Del Grosso ha analizzato il pareggio per 2-2 della sua Primavera contro l’Avellino, maturato nei minuti di recupero nella 7ª giornata del Campionato Primavera 2.

«Prendere gol nei minuti di recupero fa davvero male – ha dichiarato l’allenatore rosanero –. La squadra ha disputato una buona partita contro la terza in classifica e devo dire che abbiamo avuto anche le nostre occasioni per vincerla».

Del Grosso ha poi sottolineato l’importanza dell’esperienza nella gestione delle partite: «I ragazzi devono capire che la gestione dei momenti è determinante, ma queste cose si imparano solo giocando e facendo esperienza. Abbiamo subito il gol del pareggio proprio per una mancanza di furbizia e di esperienza».

Infine, uno sguardo già rivolto al futuro: «Peccato, ma adesso pensiamo alla prossima gara, con la voglia di migliorarci sempre».

Ultimissime

Calcio italiano in lutto: è morto Giovanni Galeone

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Bari, esplode la protesta dei tifosi contro De Laurentiis: «Vattene»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Serie B, 11ª giornata: Modena avanti 1-0 sulla Juve Stabia, pari tra Bari-Cesena e Catanzaro-Venezia | La classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Palermo Primavera, pari in casa con l’Avellino. Del Grosso: «Prendere gol nel recupero fa male, ma la squadra cresce»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Palermo Primavera, 2-2 con l’Avellino: Galletti e Di Mitri firmano il pari

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025