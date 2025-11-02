Serie B, 11ª giornata: Modena avanti 1-0 sulla Juve Stabia, pari tra Bari-Cesena e Catanzaro-Venezia | La classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 valide per l’11ª giornata di Serie B.
L’unica squadra ad andare a segno è il Modena, avanti 1-0 contro la Juve Stabia, e momentaneamente in vetta alla classifica con 24 punti.

Parità senza reti invece negli altri due incontri:

Bari–Cesena 0-0

Catanzaro–Venezia 0-0

Primi 45 minuti equilibrati in tutti i campi, con occasioni da entrambe le parti ma senza reti. Il Modena per ora approfitta per allungare, mentre Bari, Cesena, Catanzaro e Venezia restano bloccate.

Classifica live (dopo i primi tempi)

Modena – 24

Frosinone – 21

Cesena – 21

Monza – 20

Palermo – 19

Venezia – 17

Avellino – 16

Reggiana – 15

Carrarese – 14

Juve Stabia – 13

Padova – 14

Catanzaro – 13

Entella – 13

Südtirol – 11

Empoli – 11

Bari – 10

Pescara – 8

Spezia – 7

Sampdoria – 7

Mantova – 5

