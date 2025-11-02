Serie B, 11ª giornata: Modena avanti 1-0 sulla Juve Stabia, pari tra Bari-Cesena e Catanzaro-Venezia | La classifica live
Si sono conclusi i primi tempi delle gare delle 15 valide per l’11ª giornata di Serie B.
L’unica squadra ad andare a segno è il Modena, avanti 1-0 contro la Juve Stabia, e momentaneamente in vetta alla classifica con 24 punti.
Parità senza reti invece negli altri due incontri:
Bari–Cesena 0-0
Catanzaro–Venezia 0-0
Primi 45 minuti equilibrati in tutti i campi, con occasioni da entrambe le parti ma senza reti. Il Modena per ora approfitta per allungare, mentre Bari, Cesena, Catanzaro e Venezia restano bloccate.
Classifica live (dopo i primi tempi)
Modena – 24
Frosinone – 21
Cesena – 21
Monza – 20
Palermo – 19
Venezia – 17
Avellino – 16
Reggiana – 15
Carrarese – 14
Juve Stabia – 13
Padova – 14
Catanzaro – 13
Entella – 13
Südtirol – 11
Empoli – 11
Bari – 10
Pescara – 8
Spezia – 7
Sampdoria – 7
Mantova – 5