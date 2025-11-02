Bari, esplode la protesta dei tifosi contro De Laurentiis: «Vattene»

Clima infuocato oggi al “San Nicola” durante Bari–Cesena, valevole per l’11ª giornata di Serie B.

La tifoseria biancorossa ha manifestato apertamente il proprio dissenso nei confronti della famiglia De Laurentiis, esponendo centinaia di cartelli con le scritte «VATTENE», «VENDI» e «BASTA», accompagnati da un grande striscione in Curva Nord con la scritta «Cercasi società».

Un messaggio chiaro e inequivocabile da parte dei sostenitori, che da settimane contestano la gestione del club e chiedono un cambio di proprietà.

L’iniziativa, organizzata in modo compatto dal tifo organizzato, ha coinvolto l’intero settore, creando un colpo d’occhio imponente durante i primi minuti di gioco.

Sul campo, intanto, la squadra ha chiuso il primo tempo sullo 0-0, ma sugli spalti il messaggio è stato forte: la pazienza dei tifosi sembra ormai esaurita.