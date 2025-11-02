Calcio italiano in lutto: è morto Giovanni Galeone

Il calcio italiano piange la scomparsa di Giovanni Galeone, uno degli allenatori più carismatici e innovativi degli ultimi decenni. Galeone è morto all’età di 84 anni all’ospedale di Udine.

Tecnico di grande personalità e fautore di un calcio offensivo e moderno, ha lasciato un segno profondo su più generazioni di allenatori e tifosi. Il suo nome resterà legato a uno stile di gioco brillante, alla capacità di valorizzare i giovani e a una visione del calcio sempre all’avanguardia.