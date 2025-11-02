Athletic Club Palermo ko a Paternò: finisce 3-2, decide Camara nel finale

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Arriva la seconda sconfitta stagionale per l’Athletic Club Palermo, superato 3-2 dal Paternò nella decima giornata del campionato di Serie D – Girone I. Al “Falcone-Borsellino” va in scena una gara intensa e spettacolare, con cinque reti e continui ribaltamenti di fronte.

I nerorosa partono forte e trovano il vantaggio al 26° minuto grazie a Bova, alla sua seconda rete consecutiva dopo quella realizzata contro il Sambiase. Il Paternò però reagisce e prima dell’intervallo trova il pareggio con Ursino, riportando la partita in equilibrio.

Nella ripresa i padroni di casa completano la rimonta con un rigore trasformato da Boulahia, ma l’Athletic non si arrende e torna in partita grazie al gol di Zalazar, bravo a concretizzare una ripartenza. Nel finale, però, arriva la beffa: Camara firma il 3-2 definitivo e regala i tre punti al Paternò.

Nonostante la buona prestazione, la squadra di Emanuele Ferraro resta ferma a 16 punti in classifica, scivolando lontano dalle prime posizioni. Domenica prossima i palermitani torneranno al Velodromo Paolo Borsellino per la sfida casalinga contro la Nissa, con l’obiettivo di riprendere subito il cammino positivo.

